Verstappen vola nelle qualifiche di Spa ma in pole va Leclerc

SPA-FRANCORCHAMPS (BELGIO) (ITALPRESS) – Con un giro super, in 1'46"168, nel finale, Max Verstappen è stato il più veloce nelle qualifiche del Gran Premio del Belgio. In pole position, però, scatterà la Ferrari di Charles Leclerc. Il campione del mondo, infatti, è stato penalizzato di cinque posizioni in griglia per la sostituzione del cambio sulla sua RB19 e sarà dunque retrocesso in sesta posizione sulla griglia di partenza di domenica. Leclerc ha chiuso a 0"820 dal pilota olandese, precedendo l'altra Red Bull di Sergio Perez (+0"877) che lo affiancherà dunque in prima fila. Quarto tempo per Lewis Hamilton su Mercedes (+0"919), davanti all'altra Rossa di Carlos Sainz (+0"984), a completare così la seconda fila. In top ten anche le McLaren di Oscar Piastri e Lando Norris, George Russell con l'altra Mercedes e quindi le Alpine di Fernando Alonso e Lance Stroll. Il Gran Premio del Belgio è in programma domenica alle 15.00. Domani, invece, sul circuito di Spa, si disputerà la Sprint Race, alle 16.30, preceduta dalle qualifiche shootout al mattino.

