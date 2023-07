Ucraina: Tokyo amplia sanzioni e vieta export veicoli ibridi ed elettrici

Tokyo, 28 lug. (Adnkronos) – Il Giappone ha ampliato le sanzioni contro la Russia in risposta alla guerra in Ucraina, vietando l’esportazione di veicoli dotati di motori da 1.900 cc o superiori, nonché veicoli con motori ibridi ed elettrici. Lo ha dichiarato il ministero del Commercio giapponese in una nota. Le nuove sanzioni entreranno in vigore il 9 agosto.

Altri articoli sul divieto di esportazione includono acciaio, articoli in plastica e parti elettroniche che possono essere utilizzate per scopi militari. I divieti di esportazione del Giappone verso la Russia riguardano centinaia di articoli, dalle parti di veicoli ai tessuti.