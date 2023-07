Ucraina: governo filorusso, ‘kiev ha bombardato Zaporizhzhia con bombe a grappolo’

Mosca, 28 lug. (Adnkronos) – Le forze armate ucraine hanno colpito tre volte con razzi il territorio della città di Tokmak a Zaporozhzhia, uccidendo una donna. Lo ha scritto su Telegram il governatore filorusso ad interim della regione Yevgeny Balitsky, sottolineando che “ieri, il nemico ha lanciato tre attacchi missilistici con munizioni a grappolo a Tokmak. Come risultato del bombardamento, una casa residenziale privata ha preso fuoco e una donna è morta”.

Nell’attacco, un altro residente locale è rimasto ferito ed è stato ricoverato in ospedale. Balitsky ha osservato che il secondo missile è stato abbattuto dai sistemi di difesa aerea, il terzo proiettile non è esploso, sarà neutralizzato dai genieri. Tokmok è sotto il controllo dell’esercito russo dal marzo 2022.