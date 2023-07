Ucraina: Gb, ‘guerra aggraverà insicurezza alimentare Africa per almeno 2 anni’

Londra, 28 lug. (Adnkronos) – “L’impatto della guerra in Ucraina aggraverà quasi certamente l’insicurezza alimentare in tutta l’Africa per almeno i prossimi due anni. Oltre all’interruzione diretta delle forniture, il blocco russo dell’Ucraina sta facendo aumentare i prezzi dei cereali”. Lo scrive su Twitter l’intelligence britannica.

“La Conferenza Russia-Africa si è riunita a San Pietroburgo il 27 luglio 2023 – prosegue il ministero della Difesa di Londra – con la partecipazione di 17 capi di Stato africani, in calo rispetto ai 43 della precedente edizione. L’evento si svolge dieci giorni dopo il ritiro della Russia dall’Iniziativa del Mar Nero per i cereali (Bsgi), che aveva permesso l’esportazione di 30 milioni di tonnellate di grano ucraino in Africa, fornendo nutrimento essenziale a Stati come Etiopia, Kenya, Somalia e Sudan”.