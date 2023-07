Pnrr, ok commissione Ue al pagamento terza rata e modifiche della quarta

BRUXELLES (ITALPRESS) – La Commissione europea ha approvato la terza rata del Pnrr. Via libera anche alle modifiche proposte da Roma agli obiettivi della quarta tranche. "L'Italia ha mostrato molti progressi nel portare avanti riforme cruciali e gli investimenti previsti dal suo Pnrr", ha detto la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. "Continueremo a essere al fianco dell'Italia – aggiunge – in ogni passo necessario per assicurare che il Piano sia un successo italiano ed europeo".

"Sono molto soddisfatta della decisione di oggi della Commissione europea – afferma la premier Giorgia Meloni – che ha deliberato il pagamento della terza rata del PNRR e ha approvato le modifiche proposte dal Governo sulla quarta rata. Un grande risultato che consentirà all'Italia di ricevere i 35 miliardi di euro previsti per il 2023 e che è frutto dell'intenso lavoro portato avanti in questi mesi e dalla forte sinergia del Governo con la Commissione europea".

"E per questo ringrazio in modo particolare la presidente von der Leyen – aggiunge -. Desidero ringraziare anche il ministro Fitto e tutti i ministeri che hanno consentito di centrare questo obiettivo. Continueremo a lavorare in questa direzione nell'interesse dei nostri cittadini, delle nostre famiglie e delle nostre imprese", conclude.

