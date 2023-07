Niger: giunta sospende attività partiti politici e critica Parigi per atterraggio aereo militare

Niamey, 28 lug. (AdnkronosDpa/Europa Press) – La giunta militare insediata in Niger dopo il colpo di Stato di mercoledì ha annunciato la sospensione delle attività di tutti i partiti politici e ha criticato la Francia per aver fatto atterrare un aereo militare a Niamey nonostante l’ordine di chiudere le frontiere dopo il colpo di Stato. “Tutte le attività dei partiti politici sono sospese fino a nuovo ordine”, ha dichiarato la giunta, che si è autonominata ‘Consiglio Nazionale per la Salvaguardia della Patria’ (CSNP), nel suo quinto comunicato dopo il rovesciamento del presidente Mohamed Bazoum. La giunta, secondo il quotidiano nigeriano Le Sahel, ha chiesto il “rigoroso rispetto” dell’ordine di chiusura delle frontiere, dopo che un aereo francese A400M è atterrato ieri mattina all’aeroporto internazionale Driori Hamani di Niamey.

Nel frattempo, il ministero degli Interni nigeriano ha lanciato un appello alla popolazione affinché mantenga la calma dopo le ultime proteste contro la rivolta e ha chiesto di evitare “atti di vandalismo volti alla distruzione di proprietà pubbliche e private”, prima di vietare “manifestazioni pubbliche, per qualsiasi motivo”. La decisione del ministero è arrivata poche ore dopo che i manifestanti hanno preso d’assalto la sede nazionale del principale partito di governo, vandalizzando i locali e incendiando i veicoli davanti all’edificio.