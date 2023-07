“L’obiettivo della rassegna è offrire alla comunità momenti di aggregazione e spensieratezza, e più in generale una opportunità per gli operatori economici del territorio”. Così il sindaco di San Giorgio del Sannio Angelo Ciampi, ieri mattina al Comune, in occasione della presentazione di ‘San Giorgio d’estate’. Il ciclo di eventi, organizzato in collaborazione con la Pro loco, si aprirà stasera, in piazza Bocchini a Marzani, con ‘Racconti al chiar di luna’ a cura del Teatro Eidos.

