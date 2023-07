Aggiudicato l’appalto per la riqualificazione del campo di atletica Coni in via Duca d’Aosta di Benevento, i lavori potranno cominciare entro la fine dell’estate. Lo ha reso noto Nino Lombardi, presidente della Provincia di Benevento, che ha espresso la propria soddisfazione, dando atto del lavoro portato avanti dal dirigente del settore Patrimonio Salvatore Minicozzi, per un provvedimento che chiude una vicenda lunga e tormentata dal punto di vista amministrativo e finanziario.

