Sono state assegnate le Spighe Verdi 2023 per i Comuni rurali, tra cui spicca Foiano di Val Fortore. Spighe Verdi è un programma nazionale della FEE – Foundation for Environmental Education, l’organizzazione che rilascia nel mondo il riconoscimento Bandiera Blu per le località costiere, pensato per guidare i Comuni rurali, passo dopo passo, a scegliere strategie di gestione del territorio in un percorso virtuoso che giovi all’ambiente e alla qualità della vita dell’intera comunità.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia