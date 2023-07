Usa: in 2° trimestre Pil sopra le attese a +2,4%**

Roma, 27 lug. (Adnkronos) – Il Pil degli Stati Uniti è aumentato del 2,4% su base annua nel secondo trimestre, in base alla stima “flash”. Lo rende noto il Bureau of Economic Analysis statunitense. Nel primo trimestre il Pil aveva segnato un +2%. L’incremento del secondo trimestre è dovuto principalmente all’aumento dei consumi e degli investimenti aziendali, in parte controbilanciati da un calo delle esportazioni. Calate anche le importazioni.

Nel secondo trimestre il Pil statunitense a valori correnti, informa il Bea, è aumentato del 4,7% su base annua,ossia di 305,2 miliardi di dollari, a 26.840 miliardi. Nel primo trimestre l’aumento era stato del 6,1%, pari a 391,8 miliardi di dollari.