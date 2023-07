Ucraina: Isw, ‘possibilità della Russia di attuare un blocco del Mar Nero sono scarse’

Washington, 27 lug. (Adnkronos) – Le possibilità della Russia di attuare un blocco del Mar Nero sono scarse. Lo sostiene l’Institute for the Study of War (Isw), sottolineando la flotta russa sta intensificando la sua presenza militare nel Mar Nero, con l’obiettivo di intercettare e perquisire navi civili e per rafforzare il proprio controllo nella regione. Nonostante questo, l’Isw ritiene che la probabilità che la flotta del Mar Nero attui un blocco completo rimane bassa. L’applicazione di un tale blocco comporterebbe che le forze russe sparino su qualsiasi nave che tenti di raggiungere l’Ucraina, una mossa con cui rischierebbe un conflitto militare diretto con i paesi della Nato.

L’Isw ritiene che il Cremlino si terrà alla larga da questa possibilità, cercando di prevenire un confronto più diretto. Le attuali azioni della Russia nel Mar Nero, scrive l’Isw, “suggeriscono più probabilmente che la Russia stia stabilendo le condizioni per perquisire navi civili e commerciali, mentre si prepara a un blocco come mezzo per ottenere ulteriore influenza”.