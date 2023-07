Titoli Stato: collocati 9,75 mld in Ccteu e Btp a 5 e 10 anni

Roma, 27 lug. -(Adnkronos) – Nelle quattro aste tenute questa mattina, il Tesoro ha collocato un totale titoli per 9,75 miliardi di euro, in CCTeu a 7 anni e Btp a 5 e 10 anni. Nell’asta di titoli in scadenza ad agosto 2028 sono stati collocati 3,5 miliardi a fronte di una domanda da 5,03 miliardi. Il rendimento lordo è sceso di 8 punti al 3,73%. Sono 3,75 i miliardi di euro collocati invece nell’asta di Btp in scadenza a novembre 2033: anche qui rendimento in calo (2 punti) al 4,10% e una domanda da 5,16 miliardi (1,37 volte l’offerta). Più forte la richiesta (2,28 miliardi con rapporto di copertura all’1,83%) nell’asta di 1,25 miliardi di Btp in scadenza a dicembre 2032 con un rendimento lordo del 3,98%. Infine nell’asta di CCTeu a 7 anni – scadenza ottobre 2028 – sono stati collocati 1,25 miliardi con un rendimento del 4,22%.