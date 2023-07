Salario minimo: Conte, ‘non ci sottrarremo a confronto con Meloni’

Roma, 27 lug. (Adnkronos) – “Se la presidente Meloni invita le opposizioni, a partire dal primo firmatario di questa proposta, a Palazzo Chigi per un confronto, certo noi del Movimento 5 stelle non ci sottrarremo. Però vorrei chiarire che anche un tavolo di confronto e di dialogo esiste già, ed è istituzionale: la commissione Lavoro, in cui si confronta sui dettagli, sulle proposte, controproposte, emendamenti. Si possono ascoltare anche esperti che possono rappresentare tutti i dettagli tecnici della discussione e su quel tavolo non c’è stato nulla, solo un emendamento soppressivo e adesso in aula una richiesta di rinvio per prendere tempo”. Lo ha detto Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 stelle, rispondendo alle domande dei giornalisti nella sede del partito.

Sul fatto che, invece, abbia letto la proposta sul tema presentata da Forza Italia, che Calenda aveva detto fosse uguale alla loro, il deputato pentastellato ha risposto dicendo che “il primo Calenda ha detto che era uguale, il secondo Calenda ha detto che era l’opposto, quindi a Calenda bisogna prenderlo a giorni”. Ma nel merito, Conte ha spiegato che l’ha letta: “E’ molto confusa, anche nella scrittura, ed è distante dalla nostra pdl”.

“Se questo rinvio del governo presuppone un atteggiamento di prendere tempo e di buttarla in melina che è uno schiaffo a lavoratori sottopagati e quindi per non portare a casa il salario minimo legale, introducendo dei palliativi e quindi non si vuole rispettare il principio costituzionale di un salario dignitoso, noi non ci saremo”, ha concluso Conte.