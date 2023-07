Salario minimo: Conte, ‘da Meloni apertura ma poi lo bolla come slogan’

Roma, 27 lug. (Adnkronos) – “Oggi la maggioranza ha chiesto il rinvio della discussione sulla pdl sul salario minimo. Per noi c’è l’urgenza di procedere per quattro milioni e mezzo di lavoratori che sono sottopagati, per la maggioranza c’è l’urgenza di andare in vacanza. E’ questa la sostanziale differenza. Vorrei ricordare che questa proposta si è cercato di macchiarla dicendo che in prospettiva produrrà un abbassamento del monte salariale, o addirittura comprometterà il ruolo dei sindacati e della contrattazione collettiva: è tutto falso”. Lo ha detto Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 stelle, parlando con i giornalisti nella sede del partito in merito alla proposta sul salario minimo che lo vede come primo firmatario e di cui oggi si è discusso alla Camera dei deputati.

“Si parte da nove euro lordi all’ora, ed è la soglia minima – ha precisato ancora il deputato pentastellato -. Loro non hanno letto il testo perché c’è una chiara valorizzazione della contrattazione collettiva che è affidata ai maggiori sindacati in modo da scacciare via i contratti pirata che sono conclusi da sigle di comodo”. “C’è una prospettiva chiara che è stata realizzata in 21 Paesi su 27 e in questi non è mai successo che il potere salariale dei lavoratori si sia abbassato come invece è successo in Italia negli ultimi trent’anni. E’ una misura necessaria”, ha dato ancora Conte che poi è entrato nel merito della discussione di oggi in aula.

“Noi abbiamo davanti una proposta concreta, sono quattro mesi che la stiamo discutendo in commissione Lavoro. Di fronte a questo, il governo ha deciso che nel Def che loro perseguono la ‘moderazione salariale’, quindi l’esatto opposto, ma non solo – ha continuato -. Nei quattro mesi, loro concretamente hanno proposto solo un emendamento soppressivo che poi non hanno avuto il coraggio di approvare, e poi c’è la richiesta di rinvio, che è una melina, e delle dichiarazioni sconcertanti, in ordine sparso, di tutti gli esponenti di governo, a partire dalla stessa Meloni. Da un lato vuole dialogare, dall’altro ha dichiarato che questa proposta di legge è uno slogan. Per me non lo è, è una misura che deve restituire dignità a lavoratrice e lavoratori sottopagati”, ha concluso Conte.