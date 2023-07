Niger: Mosca, ‘parti in conflitto non usino la forza’

Abuja, 27 lug. (Adnkronos) – La Russia chiede alle parti in conflitto in Niger di risolvere la crisi attraverso il dialogo. Lo ha detto la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova. “Chiediamo alle parti in conflitto di astenersi dall’uso della forza e di risolvere tutte le controversie attraverso un dialogo pacifico e costruttivo”, ha aggiunto.

La Russia esprime la speranza che “questa crisi politica interna venga presto risolta nell’interesse della pace civile, per il bene del fraterno popolo nigeriano”, ha detto ancora la Zakharova. “Ci aspettiamo che i militari rilascino il presidente Mohamed Bazoum il prima possibile”.