Lombardia: Majorino (Pd), ‘assestamento certifica immobilismo Regione’

Milano, 27 lug. (Adnkronos) – “Questo assestamento è la fotografia di autosufficiente arroganza e di immobilismo della Regione guidata dalla destra”. Lo dichiara il capogruppo del Pd al Consiglio regionale della Lombardia, Pierfrancesco Majorino, commentando l’approvazione, con voto negativo del Pd, all’assestamento al bilancio regionale 2023 avvenuta oggi in Consiglio regionale dopo una dura battaglia d’aula: “Rivendico totalmente la scelta di avere fatto ostruzionismo per ottenere risposte, che non sono arrivate, sul contrasto alla crisi climatica, sul taglio delle liste d’attesa, sul sostegno all’economia e su altri temi ancora -aggiunge Majorino-. Grave è essere stati costretti a fare una dura battaglia d’aula e soprattutto doverla intensificare per ottenere una mozione urgente riguardante il modo di sostenere cittadini, comuni, imprese e aziende agricole colpiti in questi giorni dagli effetti terribili della crisi climatica”.

Il Pd ha ottenuto la condivisione di una mozione bipartisan che prevede aiuti per chi è stato colpito dagli eventi atmosferici avversi di questi giorni, effetti nefasti della crisi climatica. Il testo prevede diversi impegni, tra i quali l’attivazione di un fondo regionale straordinario per i ristori per i danni, un piano per il sostegno ai comuni per il ripristino degli edifici, degli spazi pubblici e del patrimonio arboreo danneggiati e l’attivazione di accordi con Abi perché gli istituti di credito sospendano i mutui in essere a cittadini, imprese e aziende agricole che abbiano riportato danni ingenti.