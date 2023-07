Infortuni: a Monza 38enne gravemente ferito dopo essere stato investito da muletto**

Milano, 27 lug. (Adnkronos) – Un uomo di 38 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere stato investito da un muletto condotto da un collega, mentre lavorava in un’azienda di Carate Brianza. E’ accaduto poco prima delle 15.30.

L’uomo ha riportato gravi ferite ad una gamba, che è rimasta schiacciata sotto al mezzo. Sul posto sono intervenuti i sanitari dell’Areu 118 che lo hanno trasferito in codice rosso all’ospedale San Gerardo di Monza.

Sul posto anche i carabinieri e i tecnici dell’Ats competenti per gli infortuni sul lavoro.