“Il parere positivo della Soprintendenza per l’info point turistico introduce nel dibattito su piazza Cardinal Pacca un fondamentale elemento di verità e di chiarezza. Tutto quello che è stato deciso, tutte le determinazioni e tutti passaggi di quest’opera sono stati discussi e concordati con l’istituzione che tutela i beni storici e archeologici: le contro-narrazioni che altri hanno voluto costruire sono dettate da ragioni di critica politica, legittima ma totalmente estranea tanto all’archeologia quanto alle norme che disciplinano i lavori e i procedimenti amministrativi che li sottendono”, è quanto afferma in una nota il vicesindaco delegato all’Attuazione dei Pics Francesco De Pierro in riferimento al documento con cui la Soprintendenza ha comunicato all’amministrazione il parere positivo per l’info point turistico in piazza Cardinal Pacca.

