F1: Gp Monza, quattro giorni di eventi in tutta la città con #MonzaFuoriGP 2023

Milano, 27 lug. (Adnkronos) – Quattro giorni di eventi e iniziative per celebrare il mitico Gran premio di Formula 1 di Monza. Si chiama ‘MonzaFuoriGp2023′ accompagnerà i visitatori e gli appassionati giunti in città per il più prestigioso appuntamento del Motorsport nel nostro Paese. “Vivere momenti di festa e di svago in città in occasione del Gran Premio di Formula 1 è un modo per portare anche fuori dall’Autodromo il clima autentico di passione sportiva e di emozioni che questo grande evento sa regalare ogni anno a Monza”, dichiara il sindaco Paolo Pilotto.

Da giovedì 31 agosto a domenica 3 settembre, Monza si vestirà di velocità, innovazione e stile ospitando lo sport che più di ogni altro rappresenta questi valori per i suoi appassionati. Un ricco programma di eventi e manifestazioni animerà le strade e le piazze del capoluogo brianzolo, presentandolo sotto una luce esclusiva ai tanti tifosi, ai turisti e agli abitanti.

In via Arosio, fronte stazione, per chi sceglierà di raggiungere Monza in queste giornate di festa, lo spettacolo del #monzafuorigp 2023 sarà pronto all’accoglienza già all’uscita della stazione. Le performance di un cast di ballerini e artisti circensi andranno in scena per dare il più caloroso benvenuto in città a turisti e appassionati.

In piazza Duomo: la piazza della Basilica minore di San Giovanni Battista sarà il punto di riferimento per informazioni e promozione turistica. Un infopoint dedicato sarà a disposizione dei visitatori con tutti i dettagli di MonzaFuoriGP2023 e approfondimenti mirati per chi vorrà cogliere l’occasione per scoprire storia e segreti dei punti di interesse di Monza e del suo territorio.

In Piazza Trento e Trieste, le quattro giornate saranno accompagnate dall’intrattenimento e dalla grande musica di Radio Number One. Sul palco principale di monzafuorigp2023 si alterneranno talk show con ospiti esclusivi del mondo dello sport e dei motori e le serate si accenderanno con i concerti di grandi artisti. Giovedì sera sarà il momento della Zurawski Band con lo spettacolo Millennium Star che ripercorrerà i successi più iconici e coinvolgenti del millennio. Venerdì Andy dei Bluvertigo and The Bowieness omaggeranno il Duca Bianco e Giuseppe Ravazzolo, frontman di Live Queen Tribute Band eseguirà i brani dell’intramontabile Freddie Mercury. Sabato la città ospiterà una tappa del tour di Giusi Ferreri, che presenterà live i brani del suo ultimo album Cortometraggi e tutti i grandissimi successi della sua carriera ultradecennale. Durante tutte le giornate saranno esposti splendidi modelli di Ferrari, a cura di Team Rosso Corsa e sarà installata una grande area bimbi, a tema automobilismo, che divertirà anche i più piccoli.

In Piazza Roma, la piazza del celebre Arengario, i migliori brand per l’intrattenimento dei più giovani: i celebri marchi LEGO® e Nintendo intratterranno i partecipanti e la polizia di Stato condurrà attività ludiche per l’insegnamento dell’educazione stradale.

In via Vittorio Emanuele II, il fascino senza tempo dei motori percorrerà le strade del centro. L’associazione Monza Auto Moto Storiche – M.A.M.S. con Ferrari storiche e Vespa Club di Monza scenderanno in piazza con i modelli che hanno scritto la storia dei veicoli a quattro e due ruote.

In piazza Carrobiolo, gemma di tranquillo raccoglimento, un luogo che respira cultura da sempre, i visitatori potranno godersi un aperitivo dall’atmosferica unica grazie alle ensemble jazz che si esibiranno ogni sera. Arricchirà l’esperienza l’arte figurativa: l’artista Felice Battiloro dipingerà a quattro mani con i ragazzi dell’Associazione Facciavista delle opere dalla cui vendita saranno ricavati fondi per l’associazione stessa. Andrea Fumagalli sarà, invece, impegnato con gli studenti dell’Istituto Nanni Valentini e dell‘Istituto Comprensivo Preziosissimo Sangue di Monza nel rielaborare i caschi piloti di F1 secondo la loro creatività artistica.