Dl Pa: Foti, ‘riforma Mic si farà, sinistra si tranquillizzi’

Roma, 27 lug. (Adnkronos) – “Vorrei tranquillizzare gli esponenti della sinistra, che esultano pur non avendo compreso il senso della cosa, che il riordino del MiC è necessario e si farà. Il ritiro dell’emendamento per la riorganizzazione dello stesso è solo strumentale alla tempestiva e prioritaria presentazione del dl Pubblica amministrazione. È necessario riconsegnare alla cultura italiana tutta la fama che merita avere, visto che negli anni è appassita anche a causa di politiche sbagliate e per nulla lungimiranti del Pd”. Così in una nota il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Tommaso Foti.