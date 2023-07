Dl Pa 2: Lupi, ‘ora docenti paritarie hanno stessi diritti di statali’

Roma, 27 lug. (Adnkronos) – “Le commissioni Affari costituzionali e Lavoro della Camera dei deputati hanno approvato l’emendamento di Noi moderati al decreto Pa 2 per facilitare l’abilitazione dei docenti delle scuole paritarie, il mantenimento della parità da parte delle stesse e l’accesso ai percorsi di formazione iniziale e di abilitazione all’insegnamento. Nel testo dell’emendamento si chiede l’acquisizione dell’abilitazione per i docenti con tre anni di servizio, riconoscendo pari dignità all’insegnamento nelle scuole paritarie e in quelle statali. Anche per i docenti delle paritarie si avrà l’abilitazione dai percorsi universitari, e l’insegnamento sarà considerato per tre anni requisito valido per il mantenimento della parità da parte della scuola dove insegnano. L’approvazione di questo emendamento è un ulteriore segnale importante di un lavoro coeso e condiviso, in dialogo con il ministro Valditara, per rafforzare il principio della parità scolastica”. Lo dice il leader di Noi moderati, Maurizio Lupi.