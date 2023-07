Camera: capigruppo, i lavori d’aula fino al 4 agosto

Roma, 27 lug. (Adnkronos) – Il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, e i capigruppi dei vari partiti che compongono l’aula di Montecitorio hanno organizzato i lavori da domani a venerdì 4 agosto. La discussione del disegno di legge per la conversione del dl Pa 2 è prevista per venerdì 28 alle 16, solo alla fine della discussione generale si deciderà se porre la questione di fiducia.

Per lunedì, invece, i lavori della Camera continueranno con il dl Pa 2, e quindi dalle 12 potrebbero iniziare le dichiarazioni di voto sull’eventuale questione di fiducia, e poi a seguire fino alle 22. Martedì primo agosto, alle 9 ci saranno le comunicazioni del governo in ordine alla revisione complessiva degli investimenti e delle riforme inclusi nel Pnrr, mentre dalle 15 alle 20 ci sarà l’esame e la votazione delle questioni pregiudiziali sul dl Infrazioni, già approvato al Senato. A fine giornata, s i deciderà se anche su questo provvedimento verrà messa la questione di fiducia.

La giornata di mercoledì si aprirà con l’esame del bilancio della Camera dalle 9:30 Al termine di questo, ci sarà la commemorazione dell’anniversario della strage di Bologna. Alle 15, ci sarà il question time, a seguito del quale ci potrebbe essere la discussione e l’eventuale voto sul dl Infrazioni qualora venisse posta la questione di fiducia.