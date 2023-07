Bce: Lagarde, prospettive economia eurozona restano incerte

Roma, 27 lug. – (Adnkronos) – Per l’economia dell’Eurozona “le prospettive restano incerte” per una serie di fattori, fra cui la “possibilità che gli effetti della nostra politica monetaria si riveli più forte del previsto” accentuando i “rischi al ribasso”. Lo sottolinea la presidente della Bce Christne Lagarde incontrando la stampa dopo la riunione del Consiglio direttivo che ha rialzato i tassi di 25 punti. Fra le conseguenze già raggiunte, aggiunge, “l’irrigidimento delle condizioni del credito, con una domanda di mutui scesa per il quinto trimestre di fila”.

“Il nostro inasprimento della politica monetaria continua a trasmettersi fortemente” con “tassi di interesse privi di rischio sulle scadenze a breve e medio termine sono aumentati dalla nostra ultima riunione e un finanziamento che è diventato più costoso per le banche, anche in parte a causa della graduale eliminazione delle operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine” (le TLTRO). La Lagarde ha comunque spiegato come “l’ingente rimborso di TLTRO a giugno è andato liscio, poiché le banche erano ben preparate”.