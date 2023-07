Chi si aspettava prezzi stracciati, è rimasto deluso. Il Benevento ha lanciato la campagna abbonamenti e le sorprese per i tifosi giallorossi non sono state certamente di quelle gradite. Chi vorrà acquistare la tessera valida per 18 delle 19 partite interne del prossimo campionato di Serie C a cui prenderà parte la Strega, dovrà sostenere costi più alti rispetto a quelli di un anno fa, quando pure i giallorossi militavano in cadetteria ed erano reduci da una sconfitta nella semifinale play off per andare in Serie A, non certamente da una dolorosissima retrocessione in terza serie.

