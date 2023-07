Maternità surrogata: Piccolotti (Avs), ‘destra non ha nulla da festeggiare’

Roma, 26 lug. (Adnkronos) – “Sulla Gpa la destra non ha nulla da festeggiare, il loro reato universale sarà smontato dai fatti e dai giudici perché totalmente inapplicabile. Il proibizionismo e l’abolizionismo hanno sempre fallito e falliranno anche questa volta. Dicono che vogliono tutelare le donne, ma questa legge peggiora le loro condizioni, spingendo sul terreno buio della ‘clandestinità’ le coppie eterosessuali ed omosessuali che sceglieranno la gestazione per altri all’estero, dove continua a essere legale”. Lo afferma Elisabetta Piccolotti della segreteria nazionale di Sinistra Italiana.

“L’unica strada per garantire che ogni donna possa scegliere liberamente sul proprio corpo, e scongiurare anche il pericolo di un ricatto economico, è legalizzare la gestazione solidale per altri e altre – prosegue la parlamentare rossoverde – escludendo la possibilità di un compenso. Per questo tutti i parlamentari dell’Alleanza Verdi Sinistra che fanno riferimento a Sinistra italiana hanno votato a favore dell’emendamento Magi, affrontando con coraggio e davanti ai cittadini anche il dibattito con chi nel nostro gruppo e nel resto dell’opposizione la pensa diversamente”.

“Dispiace che altre forze d’opposizione non abbiano fatto lo stesso: per far fare passi avanti al nostro Paese su diritti civili e tutela della procreazione servono posizioni chiare e argomenti trasparenti”, conclude Piccolotti.