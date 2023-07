Governo: Scotto (Pd), ‘su Santanchè contraddizione politica grave, esecutivo risponda’

Roma, 26 lug. (Adnkronos) – “Io non credo che la partita delle dimissioni della ministra Santanché si chiuda qui. Noi continuiamo a chiedere al governo di intervenire e rispondere nel merito alle accuse che vengono avanzate nei confronti della ministra, che sono varie, da falso in bilancio a frode fiscale, a utilizzo improprio della cassa Covid”. Lo ha detto, ai microfoni di Radio Immagina, la web radio dem, Arturo Scotto, deputato e capogruppo del Partito democratico in commissione Lavoro.

“Su questo, probabilmente all’insaputa del governo che non aveva letto bene, siamo riusciti a far approvare un testo che vincola il governo a intervenire per recuperare le somme indebitamente percepite qualora se ne accertasse l’evenienza – ha continuato l’esponente dem -. Il lato giudiziario ci interessa fino a un certo punto, non è il nostro mestiere, quello che ci interessa è invece la dimensione profondamente politica della vicenda Santanché”.

“Politica perché se tu fai quel mestiere non puoi essere quella che punta sempre il ditino contro le persone più fragili, e con le frasi molto gravi pronunciate da Santanché in questo ambito si potrebbe redigere un’antologia, a partire dal RdC definito paghetta o metadone di Stato che viene dato ai brigatisti e mafiosi, ai fannulloni e divanati, esercitando il solito moralismo riservato ai più deboli. Noi continueremo a evidenziare questa contraddizione politica molto grave”, ha concluso Scotto.