Governo: Paita, ‘sfiducia Santanchè è regalo M5S-Pd a Meloni’

Roma, 26 lug. (Adnkronos) – “Oggi non parteciperemo al voto sulla sfiducia alla ministra Santanché perché lo riteniamo il più grande regalo che Conte e Schlein possano fare al governo”. Lo ha detto Raffaella Paita, senatrice di Azione-Italia Viva e coordinatrice nazionale di Italia Viva, a Rainews24.

“Quella di oggi è una giornata già scritta. Il governo non potrà che difendere la ministra Santanché e l’unico effetto sortito da Conte e Schlein sarà quello di ricompattare la maggioranza. La condivisione parlamentare servirà solo a togliere le castagne dal fuoco alla Meloni. Se questo governo dovesse entrare in crisi, non lo farà per questioni di carattere giudiziario ma per l’incapacità che sta dimostrando su tanti versanti”, ha concluso.