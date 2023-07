Bper, riqualificazione del centro direzionale di Modena con Bper’s Park

Roma, 26 lug. (Adnkronos) – Presentato questa mattina a Modena il progetto di riqualificazione del centro direzionale di Bper Banca che, una volta ultimato, diventerà Bper’s Park. All’incontro sono intervenuti, per l’istituto bancario, la presidente Flavia Mazzarella e l’amministratore delegato Piero Luigi Montani e per la città di Modena il sindaco Gian Carlo Muzzarelli. Lo rende noto Bper in un comunicato. Presenti anche il responsabile della direzione Real estate di Bper Banca Daniele Martignetti, gli architetti Alessandro Adamo e Andrea Sarati di Egw – brand del Gruppo Lombardini22 – che hanno curato il piano.

“Bper’s Park sarà un campus con un concept architettonico moderno e innovativo, con un’elevata riconoscibilità legata al Brand, più funzionale, sostenibile e tecnologico”, dichiara Flavia Mazzarella. “Siamo convinti che questo rilevante intervento di riqualificazione sia un investimento che produrrà molti benefici alle persone che lavorano in queste strutture e alla comunità di cui l’area è parte integrante e attiva”. Piero Luigi Montani aggiunge che “siamo davanti a un investimento molto ambizioso e importante per Modena, un intervento di trasformazione di un’area di grande interesse, non solo per la nostra banca, ma per l’intera città”. Negli ultimi anni, prosegue Montani, “Bper ha ampliato la sua dimensione diventando una delle prime banche del paese, ampliando la propria presenza in varie parti del territorio nazionale, ma il nuovo campus rappresenta un nodo strategico e un punto di riferimento per il futuro della banca”.

Il progetto di riqualificazione, si legge nella nota, nasce dall’esigenza di allineare tutte le strutture direzionali della banca al suo nuovo posizionamento di rilevanza nazionale, esprimendo un nuovo concept riconoscibile in tutta Italia. Bper’s Park è un campus che vuole essere il punto di riferimento per il futuro della banca, un landmark per la città che acquisisce valore dalla partecipazione attiva della propria comunità, ed è pensato per migliorare la vita lavorativa delle persone, grazie a interventi puntuali e razionali che riorganizzano gli spazi e creano nuove opportunità di connessione ed interazione.

L’ingresso sarà più riconoscibile e accogliente, fanno sapere dall’istituto bancario, e saranno previste aree verdi con funzioni aggregative e sociali, associate alla presenza di totem informativi a disposizione di dipendenti e ospiti utili a favorire l’orientamento e la fruizione degli spazi. Le facciate saranno ispirate alla nuova identità del brand e la piazza centrale sarà il cuore dell’intervento, con l’implementazione di una social area, un percorso destinato allo sport e un’area multidisciplinare. Gli interventi previsti miglioreranno le performance energetiche degli edifici per creare un ambiente sostenibile e inclusivo. Anche la lobby verrà riqualificata con ampie vetrate e interni eleganti. La zona hub e la nuova area caffetteria saranno strutturate con soluzioni per agevolare l’incontro e la collaborazione del personale.

I layout interni saranno coerenti con le nuove linee guida sul luogo di lavoro, ispirati a principi di interazione e condivisione. Le postazioni singole e le sale meeting saranno progettate per fornire adeguate aree di supporto con tecnologie all’avanguardia.