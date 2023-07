Violento temporale nella notte a Milano, morta 16enne a Brescia

MILANO (ITALPRESS) – Un violento temporale si è abbattuto attorno alle 4 di questa notte su Milano. Sebbene durato circa una mezz'ora, forti raffiche di vento hanno sradicato rami e alberi in tutta la città e lungo le principali arterie. Alberi abbattuti lungo corso Lodi (zona sud-est), corso Venezia vicino ai giardini Indro Montanelli, corso Indipendenza e corso San Gottardo sono alcune delle zone più colpite. Centinaia le richieste di intervento dei Vigili del Fuoco.

Una ragazza di 16 anni ha perso la vita dopo essere stata colpita da un albero in un campo scout in provincia di Brescia. L'albero è caduto a causa del forte maltempo.

La circolazione è in tilt in tutto il capoluogo, mentre l'azienda dei trasporti pubblici di Milano (ATM) segnala forti ritardi e deviazioni alle linee degli autobus e dei filobus. Le linee metropolitane funzionano regolarmente, ad eccezione della linea 1 che salta la stazione di Inganni. Sono 20 le linee di tram bloccate, a circolazione ridotta o sostituite da bus. Il violento temporale non ha risparmiato nemmeno le zone vicine a Milano Disagi anche per la circolazione ferroviaria regionale: Trenord segnala ritardi e cancellazioni su gran parte del trasporto.

Danni all'infrastruttura ferroviaria che hanno interrotto la circolazione tra le stazioni di Albairate e Milano Porta Genova; ritardi fino a 60 minuti per guasti alla linea tra Milano Rogoredo e Milano Porta Vittoria.

In tutta la Lombardia la circolazione ferroviaria resta fortemente ritardata dai danni da maltempo lungo le seguenti tratte: tra Marone-Zone e Pisogne; tra Monza e Sesto San Giovanni; tra Crema e Castelleone; tra Melzo e Pioltello Limito; tra Brescia e Verona Porta Nuova. Incidente stradale a causa del maltempo sulla strada SS712 in provincia di Varese. Due morti, tra cui un giovane di 19 anni.

