Ucraina: Zakharova, ‘Usa dovrebbero dire che Kiev è responsabile assassinio giornalisti’

Mosca, 25 lug. (Adnkronos) – “È impossibile condannare gli attacchi ai giornalisti e allo stesso tempo sponsorizzare chi li commette. Lo ha scritto su Telegram la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova, commentando le parole del rappresentante permanente Usa presso l’Osce Michael Carpenter, che ha sottolineato che Washington condanna qualsiasi attacco ai giornalisti.

“Qualsiasi attacco ha il nome sia della vittima che dell’aggressore. Il nome della vittima è Rostislav Zhuravlev. Il nome dell’aggressore è il regime di Kiev – ha scritto la Zakharova – Gli Stati Uniti non dovrebbero essere imbarazzati nel pronunciare questi nomi ad alta voce. In secondo luogo, non si possono contemporaneamente condannare gli attacchi ai giornalisti e sponsorizzare coloro che li commettono”.