Ucraina: Kiev conferma uso munizioni a grappolo fornite da Usa intorno a Bakhmut

Kiev. 25 lug. (Adnkronos) – Le forze ucraine stanno “utilizzando l’intera linea di armamenti fornitaci dai nostri partner” in modo efficace. Ha risposto così, in un’intervista televisiva, il portavoce del comando militare orientale dell’Ucraina Serhii Cherevatyi, rispondendo alla domanda se i militari stessero usando intorno a Bakhmut munizioni a grappolo che sono state recentemente consegnate dagli Stati Uniti.

Il ministro della Difesa Oleksii Reznikov aveva dichiarato in un’intervista trasmessa alla Cnn il 23 luglio che condividerà con il Pentagono un rapporto sull’uso di munizioni a grappolo da parte dell’Ucraina nei prossimi giorni.