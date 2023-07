Turismo: Ambrosi (Fdi), ’39 mln per agenzie di viaggio segno attenzione governo per settore’

Roma, 25 lug. (Adnkronos) – “Ritengo che il decreto per la ripartizione e l’assegnazione di 39 milioni di euro a favore dei tour operator e delle agenzie di viaggio sia una scelta importante per sostenere il settore turistico che negli ultimi anni è stato fortemente penalizzato dalla pandemia. Si tratta di una cifra importante che darà sollievo ai tanti operatori turistici che con professionalità e competenza svolgono un lavoro prezioso per l’Italia. Voglio ringraziare il ministro Santanchè e il governo Meloni per la costante attenzione verso un comparto strategico: aiutare i tour operator e le agenzie di viaggio significa infatti proteggere quello che è il vero petrolio della Nazione, il turismo. Le nostre città d’arte, i nostri paesaggi, le nostre bellezze culturali rappresentano, infatti, un patrimonio unico sempre più richiesto e apprezzato a livello internazionale”. Lo dichiara Alessia Ambrosi, deputata di Fratelli d’Italia.