Spagna: Meloni, ‘risultato Vox atteso, il dato è che il centrodestra cresce molto’

Roma, 25 lug. (Adnkronos) – Sul voto in Spagna “ho letto molte ricostruzioni, non si conosce bene il sistema spagnolo. Il risultato di Vox era atteso nell’attuale contesto, si sapeva che Vox avrebbe contratto gli eletti e che sarebbe cresciuto il Ppe”. Lo ha detto Giorgia Meloni a Rtl 1025.

“Il dato è che il centrodestra cresce molto, è attorno al 45%, come in Italia è trainato da FdI, lì dal Ppe. Vox tiene”, ha aggiunto la presidente del Consiglio.