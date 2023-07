Sanità: morte Purgatori, Ordine medici Roma invita ad abbassare toni

Roma, 25 lug. (Adnkronos Salute) – “Abbassare i toni”. E’ l’invito dell’Ordine dei medici di Roma in merito alla vicenda legata alla scomparsa del giornalista Andrea Purgatori, su cui sta indagando la magistratura. Necessario “attendere gli sviluppi dell’inchiesta che è appena iniziata”, dice il presidente dell’Omceo capitolino, Antonio Magi, sottolineando come l’Ordine stia seguendo con “attenzione e preoccupazione l’evolversi della situazione”.

“Mentre la magistratura svolge le necessarie indagini per cercare di capire cosa sia successo – spiega Magi – ritengo opportuno invitare tutti ad un profilo di riserbo senza lasciarsi andare a dichiarazioni e conclusioni affrettate”.