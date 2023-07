Salario minimo: Rosato (Az-Iv), ‘no a rinvio è polemico, si chiedano garanzie su confronto’

Roma, 25 lug. (Adnkronos) – “La maggioranza chiede di rinviare a settembre la discussione sul salario minimo per provare a trovare una soluzione comune e noi gli diciamo di no? Un progetto di legge che anche qualora fosse approvato ad agosto alla Camera dovrebbe comunque andare appena al Senato? Su, siamo seri! Si chiedano al governo garanzie sul ritiro dell’emendamento soppressivo e sull’avvio di un tavolo di confronto preliminare… ma solo chi privilegia la polemica agli interessi di milioni di italiani sottopagati può dire di no!”. Così in un tweet il deputato di Azione e Italia Viva Ettore Rosato