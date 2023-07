Salario minimo: Meloni, ‘sinistra curiosa, scopre oggi problema ed è stata al governo 10 anni’

Roma, 25 lug (Adnkronos) – “Sono incuriosita dall’opposizione, al governo per 10 anni, scopre che c’è il problema del salario e del precariato e lo considera un problema del governo che c’è da nove mesi e non delle politiche precedenti”. Lo ha detto Giorgia Meloni a Rtl 102.5.

“Si figuri se qualcuno che ha l’obiettivo di abbassare le tasse sul lavoro non capisce il problema dei salari in Italia”, ha aggiunto la premier.