Salario minimo: Gribaudo, ‘Meloni ha visto sondaggi, ancora in tempo per ritiro’

Roma, 25 lug. (Adnkronos) – “La Meloni ha visto i sondaggi e vede che il salario minimo è importante e prioritario per i cittadini: visto che ha compreso che siamo in una situazione preoccupante, noi abbiamo fatto la nostra proposta costruttiva che non svaluta la contrattazione collettiva, inserisce un meccanismo di tutela per i salari e argina i contratti pirata”. Così Chiara Gribaudo del Pd a Radio Immagina.

“Se il governo vuole fare qualcosa, fa in tempo a ritirare l’emendamento soppressivo, altrimenti andremo avanti con le nostre ragioni. Oltre al salario minimo, l’altro passaggio sarà una legge sulla rappresentanza per tutelare, anche qui, chi fa vera impresa e vero sindacato”.