Salario minimo: Fdi, ‘vince linea Meloni del dialogo e del confronto’**

Roma, 25 lug. (Adnkronos) – “Salario minimo, passa la linea Meloni. Il testo arriva direttamente in aula in quanto, in commissione Lavoro, tutte le forze politiche hanno convenuto che con maggiore tempo si possa arrivare a una proposta frutto del confronto auspicato dal presidente del Consiglio. L’aumento delle buste paga dei lavoratori è una priorità per Fratelli d’Italia che infatti ha agito, fin dall’inizio della legislatura, su questo campo a partire da un taglio record del cuneo fiscale”. Così i componenti di Fratelli d’Italia della commissione Lavoro della Camera dopo il rinvio del testo sul salario minimo in aula giovedì.