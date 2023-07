Salario minimo: Calenda, ‘bene apertura Meloni, spero in compromesso’

Roma, 25 lug. (Adnkronos) – “Una settimana fa avevo fatto appello a Giorgia Meloni: oggi è stato recepito, ho molto apprezzato il fatto che la premier abbia fatto riferimento a questo appello e al fatto che ci siamo posti sempre in modo molto costruttivo”. Così Carlo Calenda a Zapping su Rai Radiouno.

“Adesso si tratta di vedere che margini ci sono. Come sempre quando si entra nel merito il pregiudizio ideologico possono tradursi in un compromesso, lo spero almeno”.