Salario minimo: Boccia (M5s), ‘Meloni ambigua, per il confronto basta ritirare il soppressivo’

Roma, 25 lug (Adnkronos) – “Sul salario minimo continua lo stucchevole balletto di Giorgia Meloni e della sua maggioranza. Stamattina la Presidente del Consiglio ribadisce di essere pronta al confronto. Allora non cerchi alibi e non accusi l’opposizione. Alla Camera c’è la nostra proposta che la sua maggioranza vuole cancellare con un emendamento soppressivo. Se davvero si vuole aprire il confronto basta ritirare quell’emendamento e discutere nel merito di una misura che vuole tutelare oltre 3 di lavoratori sottopagati e che il 70 per cento degli italiani afferma di apprezzare”. Così il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia replica ad alcune affermazioni di Giorgia Meloni.