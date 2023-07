Pil: Michelotti (Fdi), ‘anche Fmi certifica Italia in crescita, governo Meloni garanzia stabilità’

Roma, 25 lug. (Adnkronos) – “Oggi è arrivata anche la certificazione dell’Fmi sul rialzo delle stime di crescita dell’Italia che non solo sarà migliore di Germania e Francia ma anche superiore alla stessa media europea”. Lo dichiara Francesco Michelotti, deputato di Fratelli d’Italia.

“La garanzia di stabilità del governo Meloni, la posizione centrale assunta in Europa e nel Mediterraneo, i provvedimenti adottati finora sulla semplificazione del fisco, la riforma della giustizia per un sistema più efficace ed efficiente, la volontà di semplificare ulteriormente il rapporto fra Pa e sistema delle imprese – continua – sono tutti fattori che agevolano la crescita, nonostante la politica dei tassi della Bce che poco favorisce investimenti e sviluppo”.

“Il governo di centrodestra scommette con ottimismo sulle grandi capacità dell’Italia e sulla resilienza e flessibilità del sistema Paese che con fiducia e positività affronta quotidianamente le sfide del futuro”, conclude Michelotti.