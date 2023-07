Migranti: Crippa (Lega), ‘bene Molteni, decreti immigrazione e sicurezza strada da seguire’

Roma, 25 lug. (Adnkronos) – “Condivisibili le parole del sottosegretario Molteni sul tema migranti. Gli sforzi del governo e del Viminale per contenere i flussi sono stati enormi, gli accordi internazionali fondamentali per contrastare partenze e sbarchi. Intervenire però con un nuovo decreto immigrazione sulla scorta dei decreti Salvini, grazie ai quali a settembre 2019 gli sbarchi erano meno di 5mila, potrebbe essere un modo per governare un fenomeno complesso, che impatta duramente sul nostro Paese”. Lo dichiara il deputato della Lega e vicesegretario del partito, Andrea Crippa.