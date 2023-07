Maltempo: Bonelli, ‘disastro annunciato da Nord a Sud, Meloni venga in aula’

Roma, 25 lug. (Adnkronos) – “La Sicilia e’ in fiamme, gli incendi entrano dentro i centri abitati. Quello che sta accadendo é inaccettabile, un disastro annunciato con un sistema di prevenzione inesistente. Giorgia Meloni esprime cordoglio per le vittime e parla di maltempo, non ammettendo che si tratta delle conseguenze della crisi climatica, venga in Parlamento a spiegarlo.. Da quando sono al governo negano il cambiamento climatico e oggi l’Italia e’ divisa in due: tornado e grandine al nord e incendi al sud. Spendono 4 miliardi di euro per acquistare carri armati Leopard mentre la prevenzione antincendi è messa in ginocchio. Un governo scandaloso. Lo ribadisco: chi nega il cambiamento climatico e’ una minaccia per la sicurezza nazionale. Intanto Salvini parla del ponte: vergogna!”. Così il co-portavoce di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, Angelo Bonelli