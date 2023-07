Mafia: Nave (M5s), ‘su don Ciotti Salvini irricevibile, ministro pensi a debacle trasporti’

Roma, 25 lug. (Adnkronos) – “Le parole pronunciate oggi da Salvini all’indirizzo di don Ciotti sono semplicemente irricevibili. Il fenomeno mafioso ancora è radicatissimo nel nostro Paese e, minimizzarlo come fa il ministro, soprattutto relativamente a un’opera insensata quale è il ponte sullo Stretto, è disdicevole. Salvini pensi alla debacle che stanno vivendo i trasporti in Italia, con stazioni e aeroporti letteralmente nel caos. Un biglietto da visita nefasto nel momento di maggior afflusso di turisti lungo lo Stivale”. Così in una nota Luigi Nave, senatore del Movimento 5 stelle.