Mafia: Faraone (Az-Iv), ‘da Gasparri metodi che Fi ha sempre condannato’

Roma, 25 lug. (Adnkronos) – “In pochi hanno avuto il coraggio di affermare, tra gli esponenti di ogni forza politica dell’arco parlamentare, parole così chiare e nette a difesa di Silvio Berlusconi come ha fatto Matteo Renzi sulle improbabili accuse rivoltegli in relazione alle stragi di mafia”. Lo dice Davide Faraone, deputato di Azione-Italia Viva, a proposito delle parole di Maurizio Gasparri su Matteo Renzi. “Sinceramente, leggere Gasparri paragonare il senatore Renzi a Mutolo e Brusca, pentiti di mafia, mi ha veramente colpito. Nemmeno il peggior Di Battista si era spinto a tanto – continua. Gasparri oggi lo emula praticando metodi che il partito di Berlusconi ha sempre condannato”. “Assimilare anche il peggior avversario, a mafiosi che si sono macchiati dei peggiori omicidi, perfino bambini, è terribile e non degno di una democrazia civile e matura”, conclude Faraone.