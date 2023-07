Seconda amichevole da spettatore non pagante per Biagio Meccariello che anche ieri è rimasto a guardare nella sfida tra la sua Spal e i campioni d’Italia del Napoli. E’ un ritiro da separato in casa quello del difensore originario di Airola, che come noto è da tempo nel mirino del Benevento.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia