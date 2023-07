Infanzia: Vietri (Fdi), ‘grazie per la fiducia, agirò con impegno e responsabilità’

Roma, 25 lug. (Adnkronos) – “Oggi sono stata eletta segretario della commissione parlamentare per l’Infanzia e l’Adolescenza. Ne sono davvero onorata. Ringrazio il partito, il gruppo parlamentare di FdI e tutti i colleghi per la fiducia dimostrata nei miei confronti, cercherò di ricambiarla con impegno e senso di responsabilità”. Lo dichiara in una nota Imma Vietri, deputata di Fratelli d’Italia. “Sono davvero tanti gli interventi da mettere in campo in favore dei bambini e degli adolescenti che richiedono una proficua collaborazione anche tra maggioranza e opposizione. Auguro quindi buon lavoro alla presidente Brambilla, al vice presidente Saccani e a tutti i membri della commissione”, conclude Vietri.