Incendi: Ternullo (Fi), ‘deliberato lo Stato di emergenza per la Sicilia’

Roma, 25 lug. (Adnkronos) – “La Sicilia brucia e continua a farlo ormai da giorni. È per tale motivo che ci siamo battuti affinché anche per l’isola fosse deliberato lo Stato di emergenza. Ringrazio il governo per avere accolto l’appello. Purtroppo ci sono incendi dappertutto, in ogni provincia siciliana. Nel siracusano e nella fattispecie nella mia Melilli, le fiamme divampano da oltre 24 ore con ingenti danni all’ambiente, a case e bestiame. I presidi ospedalieri sono al collasso per mancanza di personale in grado di fronteggiare l’enorme richiesta di assistenza. Il clima è avverso e le temperature proibitive. Questa catastrofe però ha anche il volto celato dei piromani. Occorre pertanto un intervento straordinario e più canadair per arginare l’emergenza. Occorre fare anche i conti con un problema che non possiamo più nascondere né sottovalutare. Oltre alla prevenzione serve un duro intervento repressivo contro questi criminali che attentano alla vita dei nostri concittadini”. Lo afferma a margine dei lavori d’aula la senatrice di Forza Italia Daniela Ternullo.