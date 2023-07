Roma, 25 lug. (Adnkronos) – “Con l’Italia messa in ginocchio a Nord da uragani e grandine, a Sud dagli incendi, chiedo che il ministro Musumeci venga a riferire in aula sull’attuale situazione di emergenza, ma soprattutto sullo stato dell’arte delle misure di prevenzione, sia per quanto riguarda le sempre più frequenti e devastanti tempeste, sia per gli incendi, spesso dolosi, alimentati da territori resi secchi da temperature anomale”. Lo chiede la senatrice del Pd Beatrice Lorenzin.