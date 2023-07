Fmi: Weo, nel 2023 Eurozona rallenta a +0,9% con recessione Germania (-0,3%)**

Roma, 25 lug. – (Adnkronos) – In uno scenario di rallentamento della ripresa globale frena anche la crescita dell’Eurozona, con la più grande economia – quella tedesca – praticamente in recessione: a certificarlo, è il Fondo Monetario Internazionale che nell’aggiornamento del World Economic Outlook stima per l’area dell’euro un Pil a +0,9% quest’anno dopo il +3,5% del 2022. Ripresa stimata nel 2024 invece all’1,5%.

Per entrambi gli anni la revisione al rialzo per l’Eurozona è di 0,1 punti, ma in questo dato “sostanzialmente invariato” c’è – si spiega – un cambiamento nella composizione. Infatti visti i risultati più forti nei servizi e nel turismo la crescita è stata rivista al rialzo di 0,4 punti percentuali per l’Italia e di 1 punto percentuale per la Spagna mentre per la Germania la debolezza della produzione manifatturiera e la contrazione economica nel primo trimestre del 2023 hanno comportato una revisione al ribasso di 0,2 punti percentuali, con Pil 2023 ora previsto a -0,3% (ma con un rimbalzo nel 2024 a +1,3%)

Se l’Italia continua la sua ripresa, la ‘locomotiva’ della crescita nell’Eurozona è la Spagna con un 2023 a +2,5% e un 2024 a +2% mentre la Francia è vista nel biennio rispettivamente a +0,8 e +1,3%. Fuori dall’Eurozona, il Regno Unito scenderà dal +4,1% nel 2022 allo 0,4% nel 2023 (ma il dato riflette una revisione al rialzo di 0,7 punti), per poi risalire all’1,0% nel 2024.